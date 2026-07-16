Oroscopo di oggi 16 luglio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

L'oroscopo di oggi, 16 luglio 2026, secondo Barbanera, indica che la Luna in trigono dal Leone favorisce iniziative e progetti. Per l'Ariete, questa posizione lunare porta ottimismo e buona fortuna, aumentando le possibilità di successo nelle attività in corso.

A cura di Barbanera Aggiornato il 16 luglio 2026 Ariete. 213 – 204 Una buona riserva di ottimismo e di fortuna oggi ce la fornisce la Luna in trigono dal Leone, che garantisce anche la riuscita di tutte le nostre iniziative. Espresse con convinzione, le nostre idee potranno giungere felicemente in porto. Fiducia e ambizione. Toro. 214 – 205 Per merito di Venere in Vergine, le ansie suscitate dalla Luna in quadrato hanno vita breve. Recuperiamo il controllo attraverso buone pratiche consolidate. Condizioni favorevoli per il lavoro. Grazie al nostro metodo preciso e organizzato, riusciamo a fare tutto. Gemelli. 215 – 216 Con la Luna in sestile, andiamo sul sicuro, abbiamo le carte in regola per fare scelte. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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