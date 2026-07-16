Oroscopo Branko oggi giovedì 16 luglio 2026 | le previsioni segno per segno

Un incidente ha coinvolto due auto questa mattina in via principale, provocando il blocco temporaneo della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno deviato il traffico. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente, ma ci sono stati alcuni feriti lievi. La strada è stata riaperta circa un’ora dopo. Nessuna altra informazione ufficiale è stata ancora fornita.

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi. OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 luglio 2026: Ariete Cari Ariete, Marte vi regala una forza straordinaria e vi spinge a riprendere in mano situazioni che sembravano bloccate. Nel lavoro avete l’occasione di dimostrare quanto valete e una proposta potrebbe arrivare proprio da una persona che fino a ieri sembrava distante. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Oroscopo di giovedì 16 luglio 2026

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