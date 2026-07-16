O2 Farm ha dedicato uno spazio verde ben curato come parte di un progetto sostenuto da un partner di settore. L’obiettivo è creare un ambiente che attiri l’attenzione e comunichi un messaggio legato alla sostenibilità. Il coordinatore degli allestimenti verdi ha spiegato che l’adesione a questa iniziativa rientra in un format di cui fanno parte, sottolineando l’impegno nel promuovere pratiche ecologiche attraverso il loro intervento.

Di Caprio Gianluca Cristoni, coordinatore Allestimenti Verdi di 02 Farm (green partner di Agrofutura), in prima linea per dare sostegno all’iniziativa: qual è la vostra missione? "Agrofutura è un format molto interessante al quale abbiamo aderito immediatamente. Il nostro obiettivo è portare il verde al centro dell’attenzione, rendendolo visibile e accessibile ai cittadini, affinché possano apprezzare qualcosa che spesso viene dato per scontato. Casa Carlino è un’operazione lungimirante. A portare piante son buoni tutti, aggiungere un contorno di progetti di cultura è per pochi". Al festival quale contributo portate? "Noi esportiamo il verde in contesti urbani, costruendo veri e propri luoghi di incontro e narrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - O2 Farm, largo al green: "Uno spazio ben curato richiama l’attenzione. E porta un messaggio"

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