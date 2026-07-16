Nuova escalation del caldo | sabato 19 città con il bollino rosso
Sabato 19 luglio, 19 città saranno classificate con il bollino rosso a causa delle alte temperature, rispetto alle 16 di venerdì. Le città coinvolte sono tutte segnalate come a rischio per le ondate di calore. La situazione di allerta si estende così ulteriormente, con un incremento di tre località rispetto al giorno precedente. Le temperature previste sono sopra i livelli di guardia, con picchi che superano i limiti stabiliti.
Roma, 16 luglio 2026 - Continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore: saranno 16 domani ma sabato 19 luglio le città in rosso per l'emergenza caldo saliranno a 19. Domani le città più calde saranno Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo. Sabato si aggiungeranno alla lista anche Ancona, Civitavecchia e Catania. L'Europa è la regione che "si sta riscaldando più rapidamente al mondo. Solo negli ultimi quattro anni, il caldo ha causato oltre 200.000 decessi, mentre la mortalità correlata al caldo è aumentata del 30% negli ultimi vent'anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Les derniers cavaliers d'Europe : Gardians, Andalous et Connemara Documentaire Monde AMP
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