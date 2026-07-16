Nuova BMW X2 2027 | tutto sul restyling del suv
Il restyling della BMW X2 del 2027 sarà disponibile nei primi mesi dell'anno e sarà presentato entro la fine del 2026. Il principale aggiornamento riguarda il design del frontale, che subirà un cambiamento estetico significativo rispetto alla versione precedente. La vettura manterrà le caratteristiche principali del modello, con modifiche evidenti nella parte anteriore. La presentazione ufficiale è prevista prima dell'inizio della commercializzazione.
Il restyling di metà carriera della BMW X2 (U10), atteso al debutto commerciale nei primi mesi del 2027 (con presentazione ufficiale prevista entro la fine del 2026), porterà con sé un cambiamento estetico piuttosto netto e inaspettato, soprattutto sul frontale. Sebbene l’attuale generazione sia sul mercato da relativamente poco, BMW ha deciso di aggiornarla rapidamente per allineare il design del SUV-Coupé alle nuove tendenze stilistiche del marchio. 1. Il Design Esterno: Arriva il tocco “Neue Klasse”. Il cambiamento principale si concentrerà sulla parte anteriore dell’auto. Le foto spia dei prototipi su strada hanno rivelato modifiche cruciali: 2. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
2027 BMW X5: The Best New Luxury SUV
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