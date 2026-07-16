Nuova BMW X2 2027 | tutto sul restyling del suv

Notizia in breve

Il restyling della BMW X2 del 2027 sarà disponibile nei primi mesi dell'anno e sarà presentato entro la fine del 2026. Il principale aggiornamento riguarda il design del frontale, che subirà un cambiamento estetico significativo rispetto alla versione precedente. La vettura manterrà le caratteristiche principali del modello, con modifiche evidenti nella parte anteriore. La presentazione ufficiale è prevista prima dell'inizio della commercializzazione.