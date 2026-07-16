L’amministratore delegato di Sport e Salute ha annunciato l’apertura dello Spazio Illumina ai Giardini Lamboglia di Genova. Il progetto mira a creare spazi sportivi gratuiti e accessibili, pensati sulle esigenze delle comunità locali. Durante l’inaugurazione, ha sottolineato che con Illumina si intendono abbattere anche le barriere economiche legate alla pratica sportiva. Nessuna menzione di date o altri dettagli specifici sull’investimento.

L’amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, in occasione dell’inaugurazione dello Spazio Illumina ai Giardini Lamboglia di Genova racconta la filosofia del progetto Sport Illumina, che punta a creare spazi gratuiti, inclusivi e costruiti sulle esigenze delle comunità locali. Lo spazio è stato realizzato nell'ambito del progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Nepi Molineris: Con Illumina abbattiamo anche le barriere economiche dello sport

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