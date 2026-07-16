Nato i Paesi alleati hanno speso 258 miliardi in un anno per la difesa

I Paesi alleati della Nato hanno speso 258 miliardi di euro in un anno per la difesa. Durante un evento, un rappresentante ha sottolineato che la Nato e l’Unione Europea sono considerate partner unici e che si incontrano regolarmente dopo i vertici per discutere con il Parlamento europeo. La relazione tra le due istituzioni viene definita strategica.

“Noi vediamo la Nato e la Ue come partner unici. Ci rivediamo sempre qui dopo un summit per parlare al Parlamento europeo. Questo dimostra come sia strategico il rapporto tra le due istituzioni”. Lo ha detto la vicesegretaria generale della Nato Radmila Sekerinska durante il dibattito sul vertice dell’Alleanza di Ankara in Commissione Difesa al Parlamento europeo. “Il vertice di Ankara – ha aggiunto – è stato di grande successo e ha cambiato il quadro. Ad Ankara abbiamo dimostrato che traduciamo gli impegni in spese per la difesa in fatti. Gli alleati stanno dando i piani per investire il 5% del Pil in difesa entro il 2035”. La vicesegretaria ha ricordato come gli “alleati abbiano già investito 258 miliardi in un anno”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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NATO Rearms at Full Speed! Europe Must Turn Cash Into Firepower - The Hum Must Become a Roar!

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