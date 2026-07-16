Naspi a luglio 2026 quando viene pagata | scopri le possibili date di accredito

Il pagamento della NASpI di luglio 2026, relativo alla mensilità di giugno, è attualmente in fase di elaborazione. Le date di accredito potrebbero variare a seconda delle modalità di pagamento e delle procedure dell’ente pagatore. Al momento non sono state comunicate date ufficiali, ma si può ipotizzare che il pagamento venga effettuato tra la fine di luglio e l’inizio di agosto.

. Il pagamento della NASpI di luglio 2026 (disoccupazione INPS), relativo alla mensilità maturata a giugno, è in fase di elaborazione. Come previsto dalle prassi dell'Istituto, l' INPS non adotta un calendario unico nazionale: le tempistiche di accredito sono individuali e variano in base alla sede territoriale competente e alla gestione della singola domanda. Previsioni per l'accredito (luglio 2026) In base all'andamento dei flussi di pagamento dei mesi precedenti, le prime erogazioni potrebbero essere disposte: Tra il 9 e il 15 luglio 2026. Si tratta di una stima basata sulle tempistiche ordinarie INPS e non di un calendario ufficiale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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NASpI Luglio 2026: Visibili le Lavorazioni! Scopri le Date di Pagamento

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