Il Napoli sta per annunciare l'acquisto di un talento argentino. La trattativa si è conclusa con un accordo economico di circa 20 milioni di euro. La società azzurra continua a lavorare sul mercato, anche se la priorità resta quella di ridurre la rosa. La firma del contratto è attesa nelle prossime ore. La società è molto attiva e pronta a ufficializzare l'arrivo del nuovo giocatore.

La società azzurra è sempre molto attiva sul mercato anche se la priorità rimane quella di sfoltire la rosa. Il calciomercato del Napoli è pronto a decollare. Il presidente De Laurentiis ha come priorità assoluta quella di sfoltire la rosa a disposizione del nuovo tecnico Max Allegri, ma intanto monitora con attenzione anche la situazione in entrata per cogliere eventuali occasioni d’oro. De Laurentiis (AnsaFoto) – Calciomercato.it Una di queste porta direttamente in Argentina e più precisamente in casa Boca Juniors, dove gioca Oscar Exequiel Zeballos, esterno offensivo classe 2002 che ha un contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre 2026. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Calciomercato.it - Napoli, vicinissimo l’arrivo di un talento argentino: le cifre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nico Paz convince tutti in casa Inter: pronto un tesoretto per provare l’attacco all’argentino. Le cifreNico Paz ha mostrato le sue qualità durante le ultime partite, attirando l’attenzione del club.

Avanti tutta per il Dibu Martinez: pronto un ricco quadriennale per strappare il sì dell’argentino! Tutte le cifreÈ in corso la trattativa per il rinnovo di contratto del portiere argentino, con un accordo di quattro anni e un salario di 5 milioni di euro a...

Temi più discussi: Genoa, definito l’acquisto di Havel, 23 anni, che può coprire ogni ruolo in attacco; Calciomercato Napoli, Zeballos e Favasuli: valzer sugli esterni; America’s Cup, nel Golfo show con le magnifiche 10: Venite tutti qui a Napoli; America's Cup, New Zealand e Luna Rossa: nelle acque del Golfo a velocità supersoniche.

RAI - Venerato: Zeballos vicinissimo al Napoli, il club azzurro ha rotto gli indugi, l'arrivo non è legato alla cessione di un pari ruolo, Milinkovic-Savic e Lukaku sono i nomi caldi in uscita ift.tt/Whuj1Oq x.com

Tutti i nuovi acquisti saranno rigorosamente under 25. Varato il nuovo Napoli: due colpi in arrivoCalciomercato Napoli - Chiamatelo pure il giovane Napoli. Questo è quanto si legge stamattina sulle pagine del quotidiano Tuttosport che svela l'identikit tracciato da società ed Allegri per quanto ri ... msn.com

Zeballos è vicino al Napoli, Aguilera: Farà innamorare i tifosi azzurriA Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto il giornalista vicino alle vicende del Boca Juniors, Tato Aguilera, per parlare del possibile arrivo al Napoli di Exequiel Zeba ... msn.com