Napoli clochard accoltellato per rapinargli cellulare e 200 euro | caccia all’aggressore

Un uomo di 34 anni, senza fissa dimora e di origine indiana, è stato accoltellato durante una rapina nella notte del 15 luglio in via Acton a Napoli. La vittima è stata ferita con un coltello mentre tentava di difendersi da un aggressore che voleva rubargli il cellulare e 200 euro. Sul posto stanno indagando le forze dell’ordine per identificare e catturare l’autore dell’aggressione.

Un uomo di 34 anni, di origine indiana e senza fissa dimora, è stato aggredito e ferito con un coltello durante una rapina avvenuta nella notte del 15 luglio in via Acton, a Napoli. Secondo il suo racconto, il responsabile gli avrebbe sottratto un telefono cellulare e 200 euro in contanti, gli unici beni in suo possesso, per poi colpirlo al volto con un'arma da taglio. Il 34enne è stato soccorso e trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove i medici hanno suturato una profonda ferita provocata dal fendente. Per lui è stata emessa una prognosi di 21 giorni. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Napoli Centro, che hanno rinvenuto tracce di sangue e avviato i rilievi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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