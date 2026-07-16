Napoli cessione certa per il calciatore | Ma non è semplice

Lorenzo Lucca lascerà il Napoli con quasi certezza: secondo Sky Sport, l’attaccante sarà ceduto entro fine mercato per fare spazio agli acquisti di Manna. Lucca: cessione inevitabile, minusvalenza da gestire. L’ex Udinese non ha reso secondo le aspettative. Costato tanto al Napoli, l’attaccante ha deluso anche in Premier League con il Nottingham Forest, trascinando dietro di sé una valutazione complicata. La soluzione non è banale: cederlo con perdita economica oppure proporlo in prestito? Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, è categorico ai microfoni di Radio Marte: “Lucca è costato tanto e non ha reso, facendo male anche in Premier League con il Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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