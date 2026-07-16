Napoli blitz a Montesanto e ai Quartieri Spagnoli

Stamattina, 16 luglio, è stato effettuato un blitz interforze nel centro storico di Napoli, in particolare a Montesanto e nei Quartieri Spagnoli. Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale hanno perquisito le strade alla ricerca di armi e droghe. L’operazione ha coinvolto diversi mezzi e personale, senza che siano stati resi noti dettagli sui risultati delle perquisizioni o eventuali arresti.

Blitz interforze a Montesanto e ai Quartieri Spagnoli. Questa mattina, giovedì 16 luglio, gli agenti della Polizia di Stato, i militari dell'Arma dei Carabinieri e quelli della Polizia Municipale, stanno settacciando le strade del centro storico in cerca di armi e sostanze stupefacenti. Disposte anche alcune unità cinofile ed un elicottero che sorvola le aree interessate. Pattuglie delle forze dell'ordine sono visibili a Via Toledo, all'altezza di largo Berlinguer, e in piazzetta Montesanto all'esterno della stazione dell'Eav e della Funicolare. Le operazioni sono partite in seguito ad una serie di episodi criminali, tra cui la lite degenerata in violenza. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Blitz tra Montesanto e i Quartieri Spagnoli, scovate droga e munizioni

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