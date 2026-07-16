Nella giornata di oggi, il team Aprilia ha confermato di essere competitivo in vista della prossima gara di MotoGP. Il direttore sportivo ha dichiarato che il favorito resta il pilota con più esperienza, ma la squadra si sente pronta e fiduciosa nei propri mezzi. La classifica attuale non preoccupa, e il focus rimane sulla preparazione e sulla performance in pista.

Bologna, 16 luglio 2026 - La classifica può attendere. In casa Aprilia il mantra resta lo stesso che ha accompagnato la squadra fin dall'inizio della stagione: niente calcoli, nessun cambio di prospettiva e massima fiducia nel lavoro svolto in pista. A ribadirlo è il Ceo Massimo Rivola, che guarda alla seconda parte di campionato con la convinzione che la lotta per il titolo sia ancora tutta da decidere, ma anche con la consapevolezza che Marc Marquez è tornato e da ora in avanti saranno dolori per tutti. Di certo, Aprilia continuerà a lottare sia con Jorge Martin, l’attuale leader del campionato, sia con Marco Bezzecchi, alle prese con la riabilitazione dopo la caduta del Sachsenring con annessa frattura della clavicola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Moto gp, Rivola (Aprilia): “Marquez favorito, ma siamo competitivi”

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