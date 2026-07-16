Bergamo, 16 luglio 2026 – È morta "La Bonfanti”, come la chiamava suo marito Vittorio Feltri. Classe 1938, Enoe Bonfanti da 58 anni era sposata con il giornalista, dopo il matrimonio celebrato il 15 giugno del 1968. Faceva la puericultrice a Bergamo al brefotrofio dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle. E così è cominciato il loro legame, suggellato poi dalla nascita dei due figli Mattia e Fiorenza. “Mi ero affezionata alle sue bambine. Parlava diversamente dagli altri, mi piaceva ascoltarlo – aveva raccontato -. Avevo 30 anni, prima di lui uscivo con un altro che era benestante, mentre Vittorio era povero in canna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri. Un legame lungo oltre mezzo secolo, iniziato al befotrofio di Bergamo

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