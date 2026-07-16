Mondiali | Coppia di tifosi è virale per presunto tradimento

Durante una partita dei Mondiali tra Sudafrica e Corea del Sud, una coppia di tifosi è diventata virale a causa di un presunto tradimento. Un video riprende la scena mentre i due si confrontano sugli spalti, creando un momento di grande imbarazzo. Un cameraman ha registrato la scena, che ha suscitato molte reazioni sui social media. La vicenda si è verificata mentre la partita era in corso, senza coinvolgimento diretto con l'evento sportivo.

Mentre Sudafrica e Corea del Sud si davano battaglia sul campo, sugli spalti si stava consumando uno scontro ben diverso – e un cameraman ha immortalato ogni secondo di quella situazione dolorosamente imbarazzante. Tutto è accaduto durante la partita tra Sudafrica e Corea del Sud a Monterrey, in Messico, il 24 giugno, quando le telecamere hanno fatto una panoramica sugli spalti e si sono soffermate su un gruppo di tifosi che sventolavano con orgoglio bandiere sudafricane e ballavano insieme. All’inizio, la scena non aveva nulla di insolito. Ma mentre la telecamera indugiava, l’uomo in piedi tra due donne ha dato un’occhiata al suo telefono. La donna accanto a lui sembrava aver intravisto lo schermo prima che lui rimettesse rapidamente il dispositivo in tasca. 🔗 Leggi su Newsner.it

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