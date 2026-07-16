Mondiali | Coppia di tifosi è virale per presunto tradimento

Da newsner.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante una partita dei Mondiali tra Sudafrica e Corea del Sud, una coppia di tifosi è diventata virale a causa di un presunto tradimento. Un video riprende la scena mentre i due si confrontano sugli spalti, creando un momento di grande imbarazzo. Un cameraman ha registrato la scena, che ha suscitato molte reazioni sui social media. La vicenda si è verificata mentre la partita era in corso, senza coinvolgimento diretto con l'evento sportivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mentre Sudafrica e Corea del Sud si davano battaglia sul campo, sugli spalti si stava consumando uno scontro ben diverso – e un cameraman ha immortalato ogni secondo di quella situazione dolorosamente imbarazzante. Tutto è accaduto durante la partita tra Sudafrica e Corea del Sud a Monterrey, in Messico, il 24 giugno, quando le telecamere hanno fatto una panoramica sugli spalti e si sono soffermate su un gruppo di tifosi che sventolavano con orgoglio bandiere sudafricane e ballavano insieme. All’inizio, la scena non aveva nulla di insolito. Ma mentre la telecamera indugiava, l’uomo in piedi tra due donne ha dato un’occhiata al suo telefono. La donna accanto a lui sembrava aver intravisto lo schermo prima che lui rimettesse rapidamente il dispositivo in tasca. 🔗 Leggi su Newsner.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

mondiali coppia di tifosi 232 virale per presunto tradimento
© Newsner.it - Mondiali: Coppia di tifosi è virale per presunto tradimento
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lionel Messi, Sofia Martínez e le voci di gelosia: cosa è successo dopo il gesto in tv

Video Lionel Messi, Sofia Martínez e le voci di gelosia: cosa è successo dopo il gesto in tv

Notizie e thread social correlati

La coreografia vichinga dei tifosi norvegesi conquista i Mondiali: cosa fanno sulle scale mobili (e perché il video è virale)Un gruppo di tifosi norvegesi ha salito le scale mobili di uno stadio durante i Mondiali 2026, creando una coreografia ispirata ai guerrieri...

Giorgia ed Emanuel Lo travolti da una valanga di critiche per un video virale: la spiegazione della coppia sorprendeUn video pubblicato sui social ha generato numerosi commenti critici nei confronti di Giorgia ed Emanuel Lo, costringendoli a rilasciare una...

Temi più discussi: Sfide reali ai Mondiali: principi e re scendono in campo e tifano ai Mondiali; L’11 luglio 1982, il ricordo di una Bologna Mundial che non potrà mai più essere così; Kane e Bellingham stabiliscono un record ai Mondiali; Mondiali: 2-1 all’Inghilterra, l’Argentina in finale con la Spagna.

coppia di mondiali coppia di tifosiMondiali, Rai: per Bizzotto ultima telecronaca ma i tifosi lo eleggono numero 1, meglio di Adani e RimedioStefano Bizzotto chiude la sua nona esperienza ai Mondiali con Francia-Spagna. La Rai sceglie Rimedio-Adani per semifinale Argentina-Inghilterra e la finale del 19 luglio 2026 ore 21:00. sport.virgilio.it

Mondiali 2026, rivolta contro Daniele Adani: Qualcuno glielo dica…Daniele Adani torna nel mirino dei tifosi e degli appassionati di calcio per il suo commento sopra le righe durante la partita del Mondiale 2026 Francia-Senegal. Il commentatore RAI, in coppia con il ... sportal.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web