Le prime sessioni di allenamento estive saranno decisive, concentrandosi non solo sul recupero fisico ma anche sull’assimilazione delle nuove strategie. La presenza di Ibrahimovic, che dovrebbe tornare a breve, sarà un elemento chiave da valutare. La squadra si prepara a una fase di adattamento, con attenzione alle dinamiche di gioco e alle indicazioni del nuovo tecnico. La preparazione estiva si concentrerà su questi aspetti fondamentali.

Le prime sedute estive saranno cruciali. Non si tratta solamente di ritrovare la giusta condizione fisica, ma di fare una vera e propria full immersion nella filosofia del nuovo allenatore. Il Milan, infatti, ha il bisogno urgente di assimilare i nuovi concetti tattici. Parallelamente al campo, la dirigenza lavora senza sosta. dirigenti, infatti, sono al lavoro per continuare a regalare ad Amorim nuove pedine da inserire all'interno della squadra. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha voluto commentare la situazione dei rossoneri: > "Bisognerà vedere come andranno le cose quando tornerà a Milanello Ibrahimovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Paganini: "Bisognerà vedere come andranno le cose quando tornerà Ibrahimovic"

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