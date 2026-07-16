Michele Merlo a 5 anni dalla morte spunta la verità shock | adesso tutto si ribalta la ricostruzione dei fatti

Notizia in breve

A cinque anni dalla morte di Michele Merlo, si sono svolti nuovi accertamenti giudiziari che hanno portato a una ricostruzione diversa dei fatti. Le indagini hanno evidenziato elementi che modificano la versione precedente degli eventi. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle risultanze o sui soggetti coinvolti. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria.