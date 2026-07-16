Meteo le previsioni in Campania per giovedì 16 luglio 2026

Da anteprima24.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 16 luglio 2026 il cielo in Campania si presenta prevalentemente sereno. A Avellino il sole splende tutto il giorno senza interruzioni di pioggia. Non sono previste variazioni di nuvolosità o fenomeni meteorologici significativi in altre zone della regione. La giornata si caratterizza per condizioni di tempo stabile e soleggiato.

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Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 16 luglio 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4815m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4794m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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