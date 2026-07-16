Messi | Molto orgoglioso di aver regalato una gioia agli argentini

Messi ha dichiarato di essere molto orgoglioso di aver regalato una gioia ai tifosi argentini. Ha aggiunto che la squadra ha dimostrato di essere tra le migliori del mondo, sottolineando che nulla viene regalato e che il risultato è il frutto di impegno e sacrificio. La sua frase si rivolge direttamente al pubblico, evidenziando il senso di soddisfazione personale e collettiva.

"Ancora una volta abbiamo dimostrato che nessuno ci regala nulla e siamo tornati tra le due migliori squadre del mondo. Sono ancora una volta molto orgoglioso di poter regalare una gioia a tutto il popolo argentino". Così Leo Messi, capitano e leader dell'Argentina, dopo la vittoria 2-1 in semifinale contro l'Inghilterra in rimonta. Messi ha precisato che quello contro gli inglesi "era solo una partita di calcio" e poi ha aggiunto: "Volevamo ottenere la vittoria e arrivare alla finale di un Mondiale. Siamo felici di avercela fatta di nuovo e nel modo in cui l'abbiamo fatto, quando avevamo tutto contro. Con intelligenza, con il calcio, con la voglia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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