L'Argentina si è qualificata per la finale del Mondiale, con la vittoria che ha suscitato festeggiamenti anche a Napoli. La nazionale sudamericana ha superato l’avversario in semifinale, dopo aver atteso più di 40 anni per una vendetta sulla partita del 1986 contro l’Inghilterra. La sconfitta di quella gara, che si giocò nel Mondiale di Messico, è stata rivendicata dopo decenni, provocando reazioni tra i tifosi europei e sudamericani.

È vero, proverbialmente la vendetta è un piatto che va servito freddo. Ma gli inglesi hanno esagerato: attendere oltre 40 anni per poter vendicare quella gara del Mondiale 86 è troppo anche per i più pazienti. E allora eccola un'altra notte amara: fu Diego, stavolta è Leo. Fu una mano, stavolta è una testa. Solo tre cose combaciano: un mancino a decidere il risultato, una 10 a incidere, una maglia blu a battere ancora una volta quella dei conquistatori inglesi. Inghilterra-Argentina non è stata una partita, è stata "la" partita di questo Mondiale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilmattino.it - Messi come Diego: Argentina in finale al Mondiale, è festa anche a Napoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali 2026: Milito, Speriamo Messi possa portare l'Argentina in finale. Italia Mi dispiace

Notizie e thread social correlati

Tutta Napoli spinge Messi e l'Argentina verso il bis MondialeIn Italia e Brasile, solo due squadre sono riuscite a vincere due Mondiali consecutivi, rispettivamente nel 1934-1938 e nel 1958-1962.

Tabellone Mondiale, l'analisi: altra finale Francia-Argentina? Incognita CR7, Messi aspetta Kane o ViniLa partita tra Colombia e Portogallo non era considerata tra le più attese del girone, nonostante la forte richiesta di biglietti, che ha portato a...

Temi più discussi: Messi come Diego: Argentina in finale al Mondiale, è festa anche a Napoli; Cos’è per l’Argentina una partita contro l’Inghilterra; Portare l'Argentina alla vittoria contro l'Inghilterra ai Mondiali è l'unico tassello che manca alla carriera di Lionel Messi per emulare Diego Maradona; La cuarta estrella: il testo della canzone che scalda Inghilterra-Argentina.

Anche con un Mondiale in più, Messi non supererà mai Maradona. Mettevelo in testa. Messi è la perfezione clinica, la continuità e il successo nel calcio moderno. Diego era arte pura, tormento e riscatto politico e sociale (da Napoli all'Argentina del '86). Messi x.com

Messi come Diego: Argentina in finale al MondialeÈ vero, proverbialmente la vendetta è un piatto che va servito freddo. Ma gli inglesi hanno esagerato: attendere oltre 40 anni per poter vendicare quella gara del Mondiale ... ilmattino.it

Messi come Diego: in blu con gli inglesi. Ha due partite per andare oltre il mitoQuando nel calcio subentra l'irrazionale, comincia la magia. L'Argentina ha fatto richiesta ufficiale alla Fifa di giocare la semifinale Mondiale contro l'Inghilterra con la maglia ... ilmessaggero.it