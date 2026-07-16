Mercato Inter ecco il preferito per la fascia destra

Da sportmediaset.mediaset.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la semifinale mondiale tra Inghilterra e Argentina, si è notato un possibile nuovo esterno destro in forza all'Inter. Orazio Accomando ha fornito dettagli sulla presenza di questo giocatore nel match. Non sono stati forniti ulteriori nomi o dettagli sul suo ruolo specifico. La partita ha attirato l’attenzione anche per questa possibile indicazione sul mercato del club nerazzurro.

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La semifinale mondiale tra Inghilterra e Argentina potrebbe aver visto in campo il nuovo esterno destro nerazzurro. Chi? Lo spiega Orazio Accomando. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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