Il governo ha deciso di portare le elezioni anticipate al 4 aprile 2027, prima domenica del mese. La scelta si scontra con le alleanze di maggioranza, che includono due formazioni di Lega e due di Forza Italia. La data è stata selezionata evitando alcune festività primaverili. Le decisioni sul calendario elettorale sono state comunicate ufficialmente, senza indicazioni su eventuali modifiche o rinvii.

Scorrendo il calendario del 2027, dopo aver fatto attenzione a evitare alcune festività di primavera, ha marcato in rosso la prima domenica di aprile: il 4. È quella la data in cui Giorgia Meloni intende andare al voto. Per la premier non sarà facile arrivare a quell’appuntamento con la nuova legge elettorale, non foss’altro perché di qui ad allora dovrà gestire anche la nuova coalizione, composta da due partiti della Lega e due partiti di Forza Italia. Il voto segreto alla Camera sulle preferenze ha certificato lo sdoppiamento di cui Meloni era già consapevole. L’immagine di Giancarlo Giorgetti che abbandona l’Aula di Montecitorio giusto in tempo per non partecipare alla delicata votazione, e i messaggi ricevuti dalle due fazioni azzurre con la lista dei franchi traditori, sono stati la prova che l’alleanza del 2022 non c’è più. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Meloni punta al voto anticipato ad aprile. Ma deve fare i conti con le due Leghe e le due Forza Italia

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MELONI PUNTA AL VOTO CON VANNACCI AD APRILE MA DEVE FAR ASSIMILARE A SALVINI IL FATTO

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