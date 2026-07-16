Maturità la soddisfazione dei presidi Il grazie a docenti giovani e famiglie
La Maturità 2026 si è conclusa con esiti positivi, secondo i dirigenti scolastici. Si evidenzia un buon andamento degli esami e un clima di collaborazione tra studenti, docenti e famiglie. I risultati sono stati valutati come soddisfacenti, con un forte legame tra studenti e personale scolastico alla fine di un percorso di cinque anni. La conclusione dell’anno scolastico lascia ricordi di rapporti umani consolidati e di un’esperienza formativa considerata positiva.
La Maturità 2026 è andata in archivio e c’è grande soddisfazione nel mondo della scuola perché, quando si conclude un ciclo di studi durato cinque anni, con risultati e tanti bei rapporti umani costruiti, i ricordi restano nel cuore così come la bellezza di un percorso felice. Nel nostro articolo uscito ieri, condiviso poi sui social dalle scuole, abbiamo pubblicato i nomi degli studenti diplomati con il massimo dei voti, complimentandoci comunque con tutti perché se è vero che il voto finale ha un grande valore non è l’unico aspetto che conta. Gli istituti della Valdichiana Senese hanno salutato gli studenti con parole e pensieri speciali. "Ci sono risultati che vanno oltre un numero - ha affermato Marco Mosconi, dirigente scolastico dei Licei Poliziani -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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