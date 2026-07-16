L'attrice ha raccontato di aver scelto di diventare madre a 42 anni, definendo questa decisione come un “furto” subito dalle donne dalla società. Ha sottolineato come la maternità in età avanzata venga spesso fraintesa e criticata, e ha sfatato alcuni falsi miti legati al femminismo e alla maternità tardiva. La sua esperienza personale mette in discussione le convinzioni comuni sulla possibilità di diventare madre più avanti negli anni.

F rancesca Inaudi rompe un tabù: diventare madre dopo i 40 anni, dice, è «un altro furto che la società ha fatto alle donne». L’attrice, che ha avuto il suo unico figlio a 42 anni, lo ha raccontato in una serie di interviste rilasciate a Vanity Fair e Repubblica, mentre è al cinema con Il mondo oltre di Dario Germani, il film che la vede protagonista nei panni di una madre in un mondo post apocalittico. Il ruolo giusto, oggi che ha 48 anni, per affrontare un tema sempre delicato come quello della maternità. Francesca Inaudi, da "Dopo mezzanotte" a "Kostas". guarda le foto La maternità over 40 secondo Francesca Inaudi: «Vivi tutto in modo diverso». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Maternità, femminismo e falsi miti: le verità dell'attrice, che ha vissuto l'esperienza di diventare mamma per la prima volta a 42 anni

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Temi più discussi: Francesca Inaudi: Ho avuto un figlio a 42 anni, tardi secondo me. Non hai la stessa energia, è un furto che la società ha fatto alle donne; Francesca Inaudi: È tardi avere un figlio dopo i 40 anni come ho fatto io. Un altro furto della società alle donne; Francesca Inaudi: È tardi avere un figlio dopo i 40 anni. L’attrice riflette su maternità, femminismo e identità femminile.

Francesca Inaudi: Ho avuto un figlio a 42 anni, tardi secondo me. Non hai la stessa energia, è un furto che la società ha fatto alle donneQuarantadue anni quando è diventata madre, un certificato da doula conseguito un anno e mezzo fa, e la convinzione che avere un figlio sia psicanalisi in atto. leggo.it

Francesca Inaudi: La maternità dopo i 40? Un furto fatto alle donneL'attrice, oggi 48enne, racconta della maternità vissuta 6 anni fa, ed è convinta che 'Con gli anni l'energia fisica non è più la stessa'. gravidanzaonline.it