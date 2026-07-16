Nel 2021, tre uomini hanno rubato nella gioielleria di Mario Roggero, in provincia di Cuneo. Roggero, nel commentare l’episodio, ha affermato che confondere la giustizia privata con la legittima difesa rischia di trasformare la società in un Far West. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle differenze tra protezione legale e azioni individuali di risposta a un crimine.

La storia è ormai tristemente nota: Mario Roggero, nel 2021, ha subito un furto da parte di tre malviventi nella sua gioielleria, in provincia di Cuneo. Dopo che i tre ladri sono usciti dal negozio, li ha inseguiti, ha ucciso due di loro, sparando dei colpi di pistola, e ha ferito il terzo. Ieri è arrivata la condanna a 14 anni e 9 mesi e Salvini ha chiesto che gli venga concessa la grazia tramite l’intervento di Mattarella. Ed è proprio da ieri che molti sostengono che Roggero non meriti di finire in galera in quanto avrebbe agito per legittima difesa. Quella di Mario Roggero non è legittima difesa: ecco perché. Ora, quello che mi interessa è provare a riflettere non tanto su chi abbia torto o ragione, perché è un dato di fatto che sparare a qualcuno che non rappresenta (più) un pericolo non sia legittima difesa. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Mario Roggero: se confondiamo la giustizia privata con la legittima difesa, trasformiamo una società civile nel Far West

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Mario Roggero: se confondiamo la vendetta con la legittima difesa, trasformiamo una società civile nel Far WestNel 2021, tre malviventi sono entrati in una gioielleria in provincia di Cuneo e hanno rubato alcuni beni.

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