Da settimane, Milano e la Lombardia affrontano temperature che sfiorano i 40 gradi di giorno e non scendono sotto gli 8 di notte. L’ondata di calore provoca stress cardiovascolare, respiratorio e metabolico, anche tra soggetti giovani e apparentemente sani. Le alte temperature costringono molte persone a spostarsi e lavorare in condizioni estreme, mentre i sistemi di raffreddamento faticano a contenere il caldo intenso. La situazione si protrae da giorni, creando un grave disagio per la popolazione.

Milano, 16 luglio 2026 – Da settimane Milano e la Lombardia sono sotto pressione. Quella della scure di afa e caldo che da giorni pesa su milioni di persone, costrette a spostarsi, lavorare, vivere con temperature che di giorno si sfiorano i 40 gradi e di notte difficilmente scendono s otto i 28. Un incubo senza fine nel quale il Nord del Paese è sprofondato ormai da tempo, eccezion fatta per brevissime parentesi. Queste condizioni intense e prolungate hanno pesanti effetti sulla salute. Dei fragili, in primis, ma non solo. https:www.ilgiorno.itmilanocronacatram-caldo-corse-ridotte-jb2g05yw I problemi di saluti legati alle ondate di caldo. "Ogni giorno in più di esposizione al caldo aumenta lo stress cardiovascolare, respiratorio e metabolico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiorno.it - Lunga ondata di calore a Milano: “Stress cardiovascolare, respiratorio e metabolico anche in soggetti giovani e apparentemente sani”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nuova ondata di calore in arrivo: picchi fino a 39 gradi in Lombardia

Notizie e thread social correlati

Sarà una lunga ondata di caloreUn’ondata di calore intensa interessa l’Italia e gran parte dell’Europa, con temperature elevate che dureranno fino a luglio.

L’ondata di calore stravolge anche il Pride: a Milano il corteo slitta alle 17 per cercare l’ombra, Parigi si arrende e annulla la sfilataA Milano, il corteo del Pride previsto per oggi è stato spostato alle 17 per permettere ai partecipanti di cercare l’ombra a causa dell’ondata di...

Temi più discussi: Italia nella morsa del caldo. Oms Europa: In arrivo nuova ondata fino a 43 gradi; In arrivo la terza grande ondata di calore, da mercoledì 8 luglio. Temperature fino a 40 gradi e notti super tropicali; La bolla del caldo africano: Attenti, sarà così per tutto luglio; L'ondata di caldo subtropicale sta per finire: ecco cosa succederà a Milano nei prossimi giorni.

Lunga ondata di calore a Milano: Stress cardiovascolare, respiratorio e metabolico anche in soggetti giovani e apparentemente saniFabrizio Pregliasco: Le temperature elevate che si susseguono da settimane, accompagnate da tassi di umidità elevati e da notti tropicali, stanno determinando un impatto crescente sulla salute della ... ilgiorno.it

In arrivo un'ondata di caldo intensa era troppo poco per il clickbait e allora si va con fiammata di calore. lunga 15 giorni: Da quando sono diventati un sito di stregoneria e profezie? x.com

Nuova ondata di calore in Europa? reddit

Giugno 2026, caldo da record: l’Europa occidentale tra ondate di calore e oceani bollentiGiugno 2026 entra nella storia climatica come un mese senza precedenti: l’Europa occidentale ha registrato il giugno più caldo mai osservato, mentre a livello globale il mese ... ilmessaggero.it