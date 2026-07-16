Lunga ondata di calore a Milano | Stress cardiovascolare respiratorio e metabolico anche in soggetti giovani e apparentemente sani

Da ilgiorno.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da settimane, Milano e la Lombardia affrontano temperature che sfiorano i 40 gradi di giorno e non scendono sotto gli 8 di notte. L’ondata di calore provoca stress cardiovascolare, respiratorio e metabolico, anche tra soggetti giovani e apparentemente sani. Le alte temperature costringono molte persone a spostarsi e lavorare in condizioni estreme, mentre i sistemi di raffreddamento faticano a contenere il caldo intenso. La situazione si protrae da giorni, creando un grave disagio per la popolazione.

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Milano, 16 luglio 2026 – Da settimane Milano e la Lombardia sono sotto pressione. Quella della scure di afa e caldo che da giorni pesa su milioni di persone, costrette a spostarsi, lavorare, vivere con temperature che di giorno si sfiorano i 40 gradi e di notte difficilmente scendono s otto i 28. Un incubo senza fine nel quale il Nord del Paese è sprofondato ormai da tempo, eccezion fatta per brevissime parentesi. Queste condizioni intense e prolungate hanno pesanti effetti sulla salute. Dei fragili, in primis, ma non solo.  https:www.ilgiorno.itmilanocronacatram-caldo-corse-ridotte-jb2g05yw I problemi di saluti legati alle ondate di caldo. "Ogni giorno in più di esposizione al caldo aumenta lo stress cardiovascolare, respiratorio e metabolico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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