Lo show è stato rinviato a causa del maltempo | ecco tutto quel che c' è da sapere sull' evento

Il concerto dei Pooh previsto per il 15 luglio nel parco di Bassano del Grappa è stato annullato. La decisione è arrivata a causa dell'allerta arancione per temporali emessa dalla Regione Veneto, che ha portato alla cancellazione degli eventi all'aperto nella zona. La manifestazione non si svolgerà come programmato e non sono state ancora annunciate nuove date.

N iente concerto per i Pooh a Bassano del Grappa. L’esibizione prevista nella serata del 15 luglio al Parco Ragazzi del ’99 è stata rinviata a causa dell’allerta arancione per temporali diramata dalla Regione Veneto, che ha comportato l’annullamento degli eventi all’aperto sul territorio. La data è stata riprogrammata per domani, venerdì 17 luglio, nella stessa sede e allo stesso orario. L’omaggio dei Pooh a Toto Cutugno all’Arena di Verona X Leggi anche › Sere FAI d’estate: 350 appuntamenti tra concerti, visite speciali, yoga e degustazioni › I Pooh festeggiano 60 anni di carriera con il concerto-evento “La nostra storia” Il concerto dei Pooh rinviato al 17 luglio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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