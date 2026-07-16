Liguria gate primo colpo di scena Il giudice si dichiara incompatibile
L'udienza preliminare sul procedimento Liguria gate si conclude con un colpo di scena: il giudice si dichiara incompatibile. L'udienza si è aperta senza poter procedere, coinvolgendo undici indagati e sette società, tra cui un ex sindaco di Porto Venere e il capo di gabinetto di Regione Liguria. Nessuna decisione sul merito è stata presa, e l'udienza è stata rinviata.
Si apre con un colpo di scena e un nulla di fatto l’udienza preliminare del procedimento sul filone spezzino del ’Liguria gate’ che vede indagate undici persone e sette società, tra cui l’ex sindaco di Porto Venere e capo di gabinetto di Regione Liguria, Matteo Cozzani. Il giudice dell’udienza preliminare, Tiziana Lottini, dopo gli incombenti di rito ha dichiarato la propria incompatibilità, in quanto in passato per il medesimo procedimento aveva emesso un provvedimento, ovvero quello di revoca della misura interdittiva a carico di uno degli imputati. Così l’udienza si è chiusa dopo poche decine di minuti: il tempo dell’appello – nessuna... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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