liguria gate primo colpo di scena il giudice si dichiara incompatibile

Notizia in breve

L'udienza preliminare sul procedimento Liguria gate si conclude con un colpo di scena: il giudice si dichiara incompatibile. L'udienza si è aperta senza poter procedere, coinvolgendo undici indagati e sette società, tra cui un ex sindaco di Porto Venere e il capo di gabinetto di Regione Liguria. Nessuna decisione sul merito è stata presa, e l'udienza è stata rinviata.