Maria Novella Palazzeschi, conosciuta come Novella, ha deciso di portare la sua musica a Milano. La cantante ha espresso un senso di urgenza nel voler condividere le sue creazioni, sottolineando come la musica rappresenti per lei uno strumento di reinvenzione personale. Ha parlato di un bisogno di esprimersi e di uscire da una realtà che a volte le è sembrata troppo limitata. La sua intenzione è di ampliare il proprio pubblico e di sperimentare nuovi spazi.

C’è un’urgenza sottile, quasi elettrica, nel modo in cui Maria Novella Palazzeschi, in arte Novella, parla della sua musica. Non è solo il desiderio di farsi ascoltare, ma la necessità di usare la creatività per reinventare una realtà che a volte le è sembrata troppo stretta. Aretina trapiantata a Milano, Novella torna a casa per il Mengo, a due anni di distanza dalla prima volta, portando con sé molto più di qualche nuova canzone: porta "Evoluzione", il suo primo EP uscito lo scorso 10 luglio. E la consapevolezza di non essere più "solo la ragazza aretina" ma un’artista che sta costruendo la sua carriera e spera di "connettersi con il pubblico di casa" per mostrare la nuova versione di sé. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - L’evoluzione di Novella: "Porto l’aretinità a Milano"

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