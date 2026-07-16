L’Europa sogna l’indipendenza difensiva dagli USA ma è ancora troppo indietro

Durante il summit NATO di Ankara, sono stati firmati contratti militari per miliardi di euro tra aziende produttrici di armi. Le cerimonie di firma sono state accompagnate da dichiarazioni del segretario generale, che ha pronunciato affermazioni sia positive che contraddittorie riguardo alla cooperazione europea nel settore della difesa. La riunione ha visto anche discussioni sulla necessità di ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti, ma l’Europa rimane ancora molto distante dal raggiungimento di un’autonomia completa.

Il summit NATO di Ankara è stato un festival del contratti miliardari tra fabbricanti di armi. Le firme sono state accompagnate dalle dichiarazioni roboanti e contradditorie del segretario generale Mark Rutte. Una nuova alleanza militare-industriale fra le due sponde dell’Atlantico. ma allora come farà l’Europa ad avere quell’indipendenza strategica e difensiva di cui parla da anni? Affaroni. Il forum di Ankara è stata l’occasione per i rappresentanti dell’apparato militare-industriale occidentale di incontrarsi e siglare accordi e commesse per 50 miliardi di dollari. Ed è stata per i governi europei la maniera di dimostrare la volontà di spendere per la difesa una quota di PIL molto più alta. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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