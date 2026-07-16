Leo Fabbri ha stabilito di puntare all’oro e al record europeo nel lancio del peso. Dopo alcuni risultati deludenti in competizioni internazionali, il 29enne fiorentino ha confermato la sua posizione nella classifica mondiale, mantenendo la leadership anche nel 2025. Fabbri ha riproposto l’obiettivo di consolidare la propria presenza ai vertici della disciplina.

Continuità: quella che Leo Fabbri, dopo alcuni flop in rassegne globali, insegue da tempo e che ora ha finalmente raggiunto. Il 29enne gigante fiorentino, come nel 2025, anche quest’anno nella lista mondiale del getto del peso guarda tutti dall’alto in basso. Il 22.74 col quale, 12 giorni fa, ha vinto la prestigiosa tappa di Diamond League di Eugene davanti pure a cinque statunitensi, certifica che nella specialità c’è lui e poi tutti gli altri. Ha vinto 7 delle ultime 8 gare e 10 delle 13 della stagione all’aperto: ha trovato la quadra? "In aprile e maggio, dopo il lungo raduno invernale in Sudafrica, ho ben lavorato tecnicamente: adesso raccolgo i frutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leo Fabbri, obiettivi di peso: "Voglio l'oro e il record europeo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Golden Gala, Jacobs: Oggi sapevo di poter correre forte, sono contento

Notizie e thread social correlati

Oro a Roma: Fabbri batte i colossi del peso con 22,14 metriFabbri ha vinto la gara di peso a Roma con un lancio di 22,14 metri, superando i favoriti.

Fabbri vittorioso con 21,66 nel peso della Finale Oro dei Societari a RietiLeonardo Fabbri ha vinto la finale oro dei Campionati di Società a Rieti con un lancio di 21,66 metri nel getto del peso.

Temi più discussi: Fabbri brilla a Budapest e vince ancora, Duplantis sfiora il record del mondo; Fabbri non si ferma e domina anche nel peso di Budapest; Peso: Fabbri non si ferma più: altra vittoria e oltre 22 metri; Battocletti: Le lacrime del Golden Gala serviranno a ripartire verso gli Europei. Olimpiadi in Italia? Un sogno.

Leo Fabbri, obiettivi di peso: Voglio l'oro e il record europeoIl toscano si presenta a Birmingham da favorito come primatista mondiale dell'anno: Ho trovato continuità di rendimento, punto i 23 metri e sogno un podio tutto italiano ... gazzetta.it

Leo Fabbri: al Meeting di Pergine uno straordinario 22 metri e 9022 metri e 90 centimetri. A 5 centimetri dal record italiano. E' dal Meeting internazionale di Pergine che passa la strada verso le Olimpiadi di Parigi del campione europeo Leo Fabbri. Una gara ... rainews.it