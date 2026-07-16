Il governo ha respinto l’emendamento sulle preferenze nella legge elettorale, raffreddando le tensioni interne. Dopo la bocciatura, il premier ha ribadito che un esecutivo responsabile non si dimette per questa questione. I gruppi parlamentari sono sotto osservazione, mentre la maggioranza si mantiene compatta. Nessuna indicazione di crisi di governo, nonostante le divergenze su alcune proposte di modifica.

«Un Governo responsabile non cade su una questione come la legge elettorale». È questo il ritornello che risuona a Palazzo Chigi all’indomani della bocciatura dell’emendamento sulle preferenze caro a Giorgia Meloni. La rabbia della premier non è diminuita, ma sull’apertura di una crisi viene azionato il freno a mano. Oggi l’obiettivo è incassare la riforma alla Camera per rivendicare il principio guida della stabilità e il tentativo di scongiurare «la palude», per citare il termine usato da Meloni. Il resto delle decisioni è invece rimandato: dalla ripresentazione al Senato delle preferenze da parte di Fdi e Noi Moderati all’eventuale voto anticipato prima della scadenza naturale della legislatura nell’autunno del 2027. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Legge elettorale, Meloni tira dritto e allontana la crisi. Fari puntati sulla tenuta dei gruppi

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Odifreddi da Parenzo: nuova legge elettorale o Assemblea Costituente

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