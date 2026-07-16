Legge elettorale cosa succede adesso? Per Meloni il nodo Vannacci e l' opzione del voto ad aprile 2027

La Camera ha approvato la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e due astenuti. Nonostante il successo, permangono tensioni legate alla questione delle preferenze, che potrebbero indebolire la maggioranza di governo. La leader del governo ha espresso preoccupazione per la questione Vannacci e ha valutato l’ipotesi di anticipare il voto a aprile 2027. La legge ora passa al Senato, dove il dibattito continuerà.

Vinta una battaglia, bisognerà capire se si può vincere la guerra. L’Aula della Camera ha approvato oggi la nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e due astenuti nonostante l’inciampo sulle preferenze che lascia in eredità alla premier Giorgia Meloni una maggioranza di governo meno compatta e più litigiosa. Il via libera di Montecitorio allo Stabilicum non ha chiuso la partita politica dentro la maggioranza, ma l’ha resa ancora più evidente. Il voto sulle preferenze ha infatti portato alla luce fratture che nei partiti erano già note. Ora sul tavolo della premier ci sono diversi dossier da vagliare: il prosieguo dell’iter della riforma al Senato, il riassetto degli equilibri dentro la coalizione e la caccia ai franchi tiratori. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Maggioranza battuta sulla legge elettorale, cosa succede ora L'analisi di Sardoni al TgLa7

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