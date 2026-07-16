Leclerc | A Silverstone un po' fortunati Ma il lavoro paga ho fiducia nella Ferrari e in Vasseur

Da gazzetta.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la vittoria a Silverstone, Leclerc ha dichiarato che la Ferrari ha avuto un po' di fortuna, ma ha sottolineato che il lavoro svolto dà fiducia alla squadra. Ha inoltre espresso fiducia nel team e nel lavoro del direttore sportivo.

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La vittoria di Silverstone ha restituito fiducia alla Ferrari, ma Charles Leclerc invita a non lasciarsi trascinare dall'entusiasmo. Alla vigilia del GP del Belgio il monegasco ha spiegato che il successo britannico rappresenta la conferma del lavoro svolto a Maranello, pur riconoscendo che il livello espresso è andato oltre le aspettative e che a Spa la Mercedes parte ancora con i favori del pronostico. "È una bella sensazione arrivare qui dopo la vittoria a Silverstone", ha raccontato Leclerc. "Venivamo da alcune gare difficili e questo risultato dimostra che il lavoro paga". Nei giorni successivi al successo, il monegasco si è concentrato soprattutto sull'analisi tecnica del weekend inglese, per capire quali fattori abbiano permesso alla SF-26 di essere così competitiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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