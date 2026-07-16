le prime pagine di oggi

Oggi alla Camera si è discusso l’esame della legge elettorale. È stata confermata la condanna di un gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori. Nel frattempo, l’Argentina ha annunciato nuove misure economiche.

L'esame della legge elettorale alla Camera, la conferma della condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori, e l'Argentina in finale ai Mondiali La discussione alla Camera sulla legge elettorale è la notizia in apertura su tutti i giornali di oggi, con le nuove divisioni nella maggioranza, dopo quelle di martedì sull’introduzione delle preferenze, su un emendamento presentato da Futuro Nazionale sul quale Fratelli d’Italia ha votato a favore mentre Lega e Forza Italia contro. Il Sole 24 Ore apre invece sui dati di un rapporto sugli investimenti nel mondo, in crescita nel 2025 dopo due anni di calo, mentre i giornali sportivi commentano la vittoria in rimonta contro l’Inghilterra nella semifinale dei Mondiali maschili di calcio dell’Argentina, che si qualifica così per la finale di domenica prossima con la Spagna. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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