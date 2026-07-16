Domani si svolgerà la seconda edizione di “Voci dalla Piazza”, un evento dedicato allo sport. La manifestazione si terrà in piazza Menconi e prevede un talk con testimonianze di atleti e protagonisti del settore. La prima edizione si era conclusa con un riscontro positivo. L’evento mira a mettere in evidenza storie di passione, sacrificio e successi legate al mondo sportivo.

Lo sport come racconto di passione, sacrificio e successi. Dopo il positivo riscontro della prima edizione, domani torna “Voci dalla Piazza“, il talk show che trasformerà ancora una volta Piazza Menconi in un salotto all’aperto dove protagonisti dello sport e cittadini si confronteranno sulle storie e sui valori che hanno reso grandi tante realtà del territorio. L’appuntamento è alle 21.30 per una serata interamente dedicata alle eccellenze sportive carraresi. Sul palco saliranno atleti, dirigenti e maestri che, con i loro risultati, hanno contribuito a portare il nome di Carrara ben oltre i confini della provincia. Tra gli ospiti ci sarà Fabrizio Convalle, ex professionista del ciclismo e imprenditore, protagonista di una storica vittoria di tappa al Giro d’Italia nel 1990 e della celebre fuga record alla Milano-Sanremo del 1992. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le eccellenze dello sport ‘Voci’ in piazza Menconi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Terranuova Virtus, il Consiglio comunale celebra le eccellenze dello sport localeIl Consiglio comunale di Terranuova Bracciolini premia le eccellenze sportive del territorio durante una cerimonia che si terrà giovedì 2 luglio alle...

Terranuova Virtus, il Consiglio comunale premia le eccellenze dello sport localeIl Consiglio comunale di Terranuova Bracciolini ha deciso di premiare le eccellenze sportive del territorio durante una cerimonia che si terrà...

Temi più discussi: Le eccellenze dello sport ‘Voci’ in piazza Menconi; Da settembre al via a Fasano la Seconda Rassegna Organistica PEREGRINANTES - Domina Dolorum; Le Voci di Crotone: un viaggio tra imprese, cultura, sanità e sport che ha raccontato il territorio.

Le eccellenze dello sport ‘Voci’ in piazza MenconiTorna il talk show con atleti, dirigenti e maestri, dal ciclismo alla vela. Saranno consegnati i Premi Città di Carrara 2026-Pro Loco Marina di Carrara. lanazione.it

Le Voci di Crotone: un viaggio tra imprese, cultura, sanità e sport che ha raccontato il territorioLa rubrica si ferma: non è una conclusione definitiva ma la naturale chiusura di un primo ciclo editoriale che ha raccolto storie di grande valore ... ilcrotonese.it