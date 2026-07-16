Le corna degli sconosciuti | perché guardiamo Temptation Island e cosa c' entrano Kundera e i cigni

Non mi va di entrare nella discussione sul fatto che le coppie che si candidano a mettere alla prova la loro solidità sull’isola delle tentazioni siano formate da attori, che hanno più o meno lavorato nel porno, o persone comuni, per quanto mi riguarda, dato il cambiamento di mezzo – vitatelevisione e le aberrazioni conseguenti – ciò che vedo è comunque un racconto. Un racconto con elementi di realtà, ma un racconto (vale lo stesso per le autobiografie, le autofiction, i selfie); non mi interessa nemmeno chiedermi perché in una coppia sarebbe più importante essere fedeli che leali, o perché infedeltà e tradimento siano diventati i sinonimi che non sono, mi interessa capire perché qualcuno dovrebbe trovare interessanti le corna di sconosciuti che vogliono mettersi le corna. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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