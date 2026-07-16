Lavori per la banda larga | Territorio più connesso

Sono iniziati i lavori di posa della fibra ottica in alcune frazioni del Comune, nell’ambito di un progetto realizzato da Lepida. L’intervento mira a completare la rete pubblica a banda ultra larga nel territorio. Le operazioni riguardano l’installazione di infrastrutture per migliorare la connessione internet nelle zone interessate. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di realizzazione o sulle aree specifiche coinvolte.

Il Comune accelera sulla banda larga. Sono iniziati gli interventi di posa della fibra ottica nell’ambito del progetto realizzato da Lepida per il completamento della rete pubblica a banda ultra larga in alcune frazioni. Un investimento che il comune ritiene strategico, e che rafforzerà la connettività a servizio di scuole, edifici e servizi comunali, ponendo le basi per il futuro sviluppo della rete a beneficio di cittadini e imprese, oltre a rappresentare un tassello fondamentale del percorso di digitalizzazione. Il progetto prevede l’estensione della dorsale pubblica in fibra ottica fino al centro della frazione di Varignana, dove sarà realizzato il nodo di distribuzione della rete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Lavori per la banda larga: Territorio più connessoSono iniziati gli interventi di posa della fibra ottica per completare la rete. L’assessore Bondi: Investimento strategico, necessario a scuole ed enti . ilrestodelcarlino.it

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