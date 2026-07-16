La prefettura di Livorno ha approvato l’intitolazione di una parte di piazzale Montello a Igor Protti. La zona si trova di fronte allo stadio Picchi. La decisione è stata comunicata oggi.

La prefettura di Livorno ha dato oggi il via libera all'intitolazione a Igor Protti della porzione prospiciente allo stadio Picchi di piazzale Montello. Si chiude così una polemica che era stata sollevata ieri pomeriggio dopo la pubblicazione finita sui social della richiesta di integrazioni che la stessa prefettura aveva preteso dal comune per completare l'iter burocratico. Documentazione integrativa che il comune aveva già inviato ieri intorno alle 13.15, come spiegano dalla prefettura. "La Prefettura di Livorno - si legge nella nota prefettizia - comunica che, con provvedimento sottoscritto in data odierna, al termine del... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Largo Igor Protti, a Livorno via libera all'intitolazione dalla Prefettura

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L'ultimo saluto a Igor Protti il feretro entra allo stadio Armando Picchi

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