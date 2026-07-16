L' Argentina lo spirito di Diego e un altro miracolo del piccolo D10S

Quando Anthony Gordon spinge in rete il pallone dell’1-0, tutto sembra compiuto, perché siamo al minuto 55, cioè il minuto in cui Diego Armando Maradona, 40 anni fa, aveva fatto gol scartando tutti gli inglesi, compresa la Regina. L’Inghilterra ha voluto rimuovere il trauma in maniera scientifica: prima ha sconsacrato l’Azteca con due gol di Bellingham (al Messico), due come Diego nell’86, poi ha messo sotto l’Argentina con il vantaggio nel minuto del gol più bello della storia. Perfida Albione. A quel punto, gli argentini, davanti al palo di McAllister e alle parate di Pickford, cominciavano a chiedersi: "D10S, perché ci hai abbandonato?". Erano sicuri che anche da lassù Diego avrebbe dato una mano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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