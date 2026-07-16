L' acido polilattico è usato in medicina estetica per migliorare la forma e rendere più tonica e compatta la pelle dei glutei Con risultati graduali e armoniosi

Da iodonna.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un trattamento di medicina estetica con acido polilattico è stato recentemente praticato sui glutei di una paziente. Il procedimento mira a migliorare la compattezza e la tonicità della pelle, producendo risultati graduali e armoniosi nel tempo. L’acido polilattico, che stimola la produzione di collagene, non agisce come un volumizzante tradizionale, ma favorisce un miglioramento dell’aspetto senza interventi chirurgici.

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L ’ acido polilattico è uno dei trattamenti di medicina estetica più utilizzati per migliorare l’aspetto dei glutei senza ricorrere alla chirurgia. «È importante però capire che non è un volumizzante nel senso classico: il suo effetto deriva dalla stimolazione della produzione di nuovo collagene da parte dell’organismo. Per questo i risultati sono graduali e naturali», spiega Carlo Borriello, chirurgo specializzato in chirurgia maxillo facciale e medicina estetica Medical Beauty Spot di Milano. Il trattamento hi-tech di Heidi Klum per un lato B più sodo a 53 anni X Che cos’è l’acido polilattico e come agisce. L’acido polilattico è un polimero sintetico biocompatibile e biodegradabile, utilizzato in medicina da decenni anche come materiale per fili di sutura riassorbibili. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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