Durante la puntata del 16 luglio, su Canale 5, la conduttrice ha indossato un look che ha attirato l’attenzione, suscitando commenti positivi da parte di Gerry Scotti. La sua scelta di abbigliamento ha colpito per l’abbinamento tra i colori e lo stile, creando un effetto visivo che ha fatto discutere tra i telespettatori. La trasmissione, come ogni settimana, ha mantenuto la sua formula tradizionale, con il pubblico che segue con assiduità.

La Ruota della Fortuna non manca mai l’appuntamento con i suoi fedelissimi telespettatori e anche giovedì 16 luglio è approdata come al solito su Canale 5, portando quella ventata di freschezza a cui ormai non si può rinunciare. Gerry Scotti torna al timone del game show Mediaset accompagnato come ogni sera dalla splendida Samira Lui. A giocarsi tutto ci sono i tre concorrenti, Federica, Silvia ed Enrico, anche se quest’ultimo fatica a entrare nel gioco. Samira Lui, il look colpisce nel segno. Se Gerry Scotti fa il suo ingresso trionfante sulle note degli ABBA nella versione dei sempre bravissimi Fortuna Five, la sua collega Samira Lui decide di tornare alle origini del programma e rispolverare per l’occasione uno stacchetto che conosciamo benissimo, il primo storico della Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Samira Lui.

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, il look di Samira Lui emoziona Gerry Scotti: “Bello l’abbinamento”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La ruota della fortuna, Samira Lui risponde alla battuta di Gerry Scotti: Ho un fidanzato solo

Notizie e thread social correlati

La Ruota della Fortuna si allunga, Gerry Scotti sorprende Samira Lui (che si emoziona)Durante la puntata del 27 giugno 2026, la Ruota della Fortuna è andata in onda con una versione estiva, aprendo con una canzone lenta dedicata agli...

La Ruota della Fortuna, svelato il segreto di Gerry Scotti e Samira LuiNella puntata del 18 giugno de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha lasciato intendere che la versione estiva del programma sarà “pazzesca”, senza...

Temi più discussi: La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie del campione Andrea Video; La Ruota della Fortuna, chiusura anticipata e proteste dei telespettatori: cosa è successo; La Ruota della Fortuna, Samira Lui con la pancera di Gerry Scotti: Fa benissimo. Ma lui è in ansia per il campione; La ruota della fortuna: Le qualifiche dell'11 luglio Video.

Un anno de La Ruota delle Fortuna: dal concorrente più giovane al montepremi record #laruotadellafortuna tgcom24.mediaset.it/televisione/la… x.com

È come se la ruota della sfortuna e il gioco dei goblin avessero avuto un bambino ed era blu reddit

La Ruota della Fortuna, il look di Samira Lui emoziona Gerry Scotti: Bello l’abbinamentoSamira Lui sceglie un look bicolor per la puntata del 16 luglio de La Ruota della Fortuna e Gerry Scotti lo nota subito: l’abbinamento colpisce nel segno ... dilei.it

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stuzzica Samira Lui sul suo passato da scout: Tutti hanno avuto delle turbeGerry Scotti approfitta della puntata de La Ruota della Fortuna per raccontare un aneddoto sulla sua infanzia, ma invece Samira Lui ha ottenuto risultati migliori ... libero.it