La riabilitazione a casa Fisioterapisti a domicilio | oltre 12mila visite | L’attività è aumentata

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel 2025, a Ravenna, sono state effettuate oltre 12.000 visite di fisioterapia a domicilio, con circa 250 visite fisiatriche, per ridurre gli accessi impropri a ospedali e pronto soccorso. L’attività di fisioterapia domiciliare, che si sta ampliando, mira a garantire cure più vicine alle persone e a limitare le visite in strutture pubbliche. La scelta di curarsi a casa sta crescendo, con un incremento rispetto agli anni precedenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le cure sono sempre più a domicilio, per ridurre gli accessi impropri alle strutture ospedaliere e al Pronto soccorso. L’unità operativa di Medicina riabilitativa nel 2025 nell’ambito di Ravenna ha effettuato oltre 12mila visite dei fisioterapisti a domicilio e circa 250 visite fisiatriche. Il servizio è a disposizione degli utenti che non riescono a spostarsi in autonomia. "L’attività domiciliare esiste da oltre 15 anni – spiega Cinzia Lotta, responsabile della Medicina riabilitativa di Ravenna –. Negli ultimi anni il lavoro è aumentato moltissimo perché ci sono sempre più pazienti soli, o in famiglie in cui tutti lavorano. O ancora, c’è chi ha solo parenti anziani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la riabilitazione a casa fisioterapisti a domicilio oltre 12mila visite l8217attivit224 232 aumentata
© Ilrestodelcarlino.it - La riabilitazione a casa. Fisioterapisti a domicilio: oltre 12mila visite: "L’attività è aumentata"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Servizio di fisioterapia a domicilio per recupero post-operatorio, riabilitazione motoria e trattamento del dolore senza spostarti da casaUn servizio di fisioterapia a domicilio è disponibile per chi deve affrontare un recupero post-operatorio, una riabilitazione motoria o un...

Il cardiologo a domicilio offre visite specialistiche direttamente a casa del pazienteUn cardiologo a domicilio effettua visite specialistiche direttamente nella casa del paziente.

Temi più discussi: La riabilitazione a casa. Fisioterapisti a domicilio: oltre 12mila visite: L’attività è aumentata; Tarquinia, Ofi Lazio: Il fisioterapista protagonista in prossimità e prevenzione; IL PERCORSO RETE RIABILITAZIONE DOMICILIARE; Fisiatria e riabilitazione, De Ioannon (Gruppo INI): Il paziente è il fulcro del percorso.

Riabilitazione a casa, l’odissea a lieto fine di un paziente con SlaQuella di Dario Casali si potrebbe definire come un’odissea burocratica a lieto fine: Da circa due anni mi è stata diagnosticata la Sla (sclerosi laterale amiotrofica), così il mio specialista mi ha ... laprovinciapavese.gelocal.it

Sempre più spesso la riabilitazione è a casaCinzia Lotta, primario di Medicina riabilitativa, spiega l’aumento delle visite a domicilio negli ultimi anni: Una novità che fa contenti tutti Decentrare, talvolta fino ad arrivare direttamente a ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web