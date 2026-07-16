Nel 2025, a Ravenna, sono state effettuate oltre 12.000 visite di fisioterapia a domicilio, con circa 250 visite fisiatriche, per ridurre gli accessi impropri a ospedali e pronto soccorso. L’attività di fisioterapia domiciliare, che si sta ampliando, mira a garantire cure più vicine alle persone e a limitare le visite in strutture pubbliche. La scelta di curarsi a casa sta crescendo, con un incremento rispetto agli anni precedenti.

Le cure sono sempre più a domicilio, per ridurre gli accessi impropri alle strutture ospedaliere e al Pronto soccorso. L’unità operativa di Medicina riabilitativa nel 2025 nell’ambito di Ravenna ha effettuato oltre 12mila visite dei fisioterapisti a domicilio e circa 250 visite fisiatriche. Il servizio è a disposizione degli utenti che non riescono a spostarsi in autonomia. "L’attività domiciliare esiste da oltre 15 anni – spiega Cinzia Lotta, responsabile della Medicina riabilitativa di Ravenna –. Negli ultimi anni il lavoro è aumentato moltissimo perché ci sono sempre più pazienti soli, o in famiglie in cui tutti lavorano. O ancora, c’è chi ha solo parenti anziani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La riabilitazione a casa. Fisioterapisti a domicilio: oltre 12mila visite: "L’attività è aumentata"

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