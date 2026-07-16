La Promessa Anticipazioni Spagnole | Lope torna da Vera mentre il Duca è in fuga!

Da uominiedonnenews.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lope torna al palazzo dopo la morte di Santos e la fuga del Duca di Carril. Vera si trova in un momento difficile e il suo ritorno potrebbe influenzare le indagini. Il giovane cuoco entra nel castello in un momento cruciale, mentre il Duca è in fuga.

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Le anticipazioni spagnole de La Promessa raccontano il ritorno di Lope nel momento più difficile per Vera. Dopo la morte di Santos e la fuga del Duca di Carril, il giovane cuoco rientra al palazzo e potrebbe avere un ruolo decisivo nella ricerca della verità. Tra pericoli, segreti e sentimenti ancora irrisolti, La Promessa Anticipazioni Spagnole apre nuovi scenari per il futuro dei protagonisti. ll ritorno di Lope a La Promessa arriva in uno dei momenti più drammatici e delicati che il palazzo abbia vissuto negli ultimi tempi. Nulla è più come prima e i protagonisti di questa vicenda si trovano a fare i conti con conseguenze che hanno cambiato profondamente le loro vite. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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La Promessa - Anticipazioni 5 Luglio 2026 - LOPE E VERA NON CREDONO A DONNA AMALIA

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