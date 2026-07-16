La nuova disfatta dei Beckham | dopo l’affair Brooklyn la sconfitta ai Mondiali

La squadra di calcio ha subito una sconfitta durante una partita dei Mondiali, con un punteggio di 3-1 contro l’avversario. La gara si è svolta in uno stadio affollato, con circa 50.000 spettatori presenti. I giocatori hanno mostrato nervosismo e difficoltà nel mantenere il possesso palla, mentre l’avversario ha segnato due reti nel primo tempo. La squadra ha tentato di reagire nella ripresa, ma senza successo.

Non c’è pace per i Beckham di questi tempi, verrebbe da dire. Dopo l’infinito affair Brooklyn, col figliol maggiore prodigo che non sembra intenzionato né a tornare né a chiedere perdono ai genitori, anzi, non perde occasioni per ribadire la sua lontananza fisica e affettiva, ora ci si mettono pure i Mondiali. E sì che per un attimo David e famiglia ci avevano sperato, ad un (meritato) trionfo dopo 66 anni di digiuno da una coppa importante La prima e unica vittoria della nazionale inglese risale al 1966 con la celebre finale del 30 luglio 1966 a Wembley, in cui i Three Lions sconfissero la Germania Ovest per 4-2 dopo i tempi supplementari.... 🔗 Leggi su Dilei.it

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