La migliore protezione solare spray per pelli delicate e sensibili

Da vanityfair.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato annunciato il lancio di un nuovo spray solare progettato per pelli delicate e sensibili. La formula, chiamata Transparent Touch Spray Solare Corpo SPF 50+, è sviluppata da un brand con origini farmaceutiche e promette protezione totale dai raggi UVA e UVB. Oltre a schermare i raggi solari, il prodotto si presenta come confortevole sulla pelle, offrendo una copertura a 360 gradi contro i danni più profondi.

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Bionike, brand dal DNA farmaceutico fra i più attenti alle esigenze delle pelli sensibili, ha sviluppato la Transparent Touch Spray Solare Corpo SPF 50+: uno schermo a 360° contro i raggi UVA e UVB ma anche contro i danni più profondi alla pelle, e offre anche un confort inaspettato. La texture Transparent Touch è invisibile e non lascia tracce bianche, mentre il pratico spray consente di dosare il prodotto senza sprechi e funziona anche a testa in giù (comodissimo per schiena e bambini sempre in movimento). Quasi non c’è bisogno di massaggiare, si assorbe subito e ha una finitura che non unge la pelle. Particolarmente efficace e sicuro su qualsiasi tipo di cute, anche la più problematica, senza rischio di eritemi, scottature o rossori, grazie a una formula avanzata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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