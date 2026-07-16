La mente è diventata il nuovo campo di battaglia ucraino contro la Russia

Durante il conflitto tra Russia e Ucraina, la lotta si è estesa anche al campo della tecnologia militare. L’Ucraina ha sviluppato un’industria dei droni, diventando un elemento centrale nella resistenza e modificando le strategie di combattimento. La Russia ha risposto cercando di rinnovare le proprie capacità sul fronte dell’innovazione tecnologica.

La guerra della Russia all’Ucraina e all’Europa ha portato trasformazioni impreviste nella tecnologia militare. Kyjiv, com’è noto, ha fatto dei droni il simbolo della propria resistenza: ha costruito un’industria militare quasi dal nulla, rivoluzionando il modo di combattere sul fronte e costringendo Mosca a inseguirla sul terreno dell’innovazione. Il Cremlino invece ha allargato ancora il suo arsenale di guerra ibrida, tutta quella zona grigia di intervento in cui rientrano propaganda, disinformazione, attacchi cyber e molto altro. In questo campo non servono trincee, non servono nemmeno i droni. È una guerra cognitiva ed è il nuovo campo di battaglia su cui si sta misurando l’Ucraina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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