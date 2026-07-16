Sabato scorso ad Arcola si è svolta una sfilata in cui le nipoti hanno indossato gli abiti da sposa delle nonne. Gli abiti storici sono stati presentati durante l’evento, suscitando emozioni tra i presenti. La manifestazione ha visto protagoniste le donne della stessa famiglia, con le nipoti che hanno indossato i vestiti tradizionali delle loro antenate. La giornata si è svolta in una cornice appositamente allestita per celebrare i ricordi e la storia delle famiglie.

L’emozione del giorno più bello, la sorpresa di vedere gli abiti da sposa delle nonne indossati dalle nipoti. Sabato scorso ad Arcola, in una cornice romantica e suggestiva, si è scritta la storia delle spose del territorio e dei loro matrimoni, rivissuti per una sera: i vestiti, applauditi uno per uno, hanno mostrato come sono cambiate le mode dai primi del Novecento a oggi, nei tessuti, negli accessori, nelle larghezze e nelle lunghezze. Stili diversi ma stessa commozione che accomuna le donne in quel giorno speciale. Dall’abito con il collo sobrio in pizzo a quello più osè con lo scollo a scendere nella schiena, dalle trasparenze dei moderni alla moderazione di quelli più antichi, partendo da quello datato al 1937 fino ai più recenti delle mogli novelle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La magìa delle spose. A sfilare sono i ricordi. Gli abiti delle nonne indossati dalle nipoti

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