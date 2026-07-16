La magìa delle spose A sfilare sono i ricordi Gli abiti delle nonne indossati dalle nipoti

Da lanazione.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato scorso ad Arcola si è svolta una sfilata in cui le nipoti hanno indossato gli abiti da sposa delle nonne. Gli abiti storici sono stati presentati durante l’evento, suscitando emozioni tra i presenti. La manifestazione ha visto protagoniste le donne della stessa famiglia, con le nipoti che hanno indossato i vestiti tradizionali delle loro antenate. La giornata si è svolta in una cornice appositamente allestita per celebrare i ricordi e la storia delle famiglie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’emozione del giorno più bello, la sorpresa di vedere gli abiti da sposa delle nonne indossati dalle nipoti. Sabato scorso ad Arcola, in una cornice romantica e suggestiva, si è scritta la storia delle spose del territorio e dei loro matrimoni, rivissuti per una sera: i vestiti, applauditi uno per uno, hanno mostrato come sono cambiate le mode dai primi del Novecento a oggi, nei tessuti, negli accessori, nelle larghezze e nelle lunghezze. Stili diversi ma stessa commozione che accomuna le donne in quel giorno speciale. Dall’abito con il collo sobrio in pizzo a quello più osè con lo scollo a scendere nella schiena, dalle trasparenze dei moderni alla moderazione di quelli più antichi, partendo da quello datato al 1937 fino ai più recenti delle mogli novelle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la mag236a delle spose a sfilare sono i ricordi gli abiti delle nonne indossati dalle nipoti
© Lanazione.it - La magìa delle spose. A sfilare sono i ricordi. Gli abiti delle nonne indossati dalle nipoti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

2038: L'Alba della Rivolta | Francesco Grasso | Audiolibro Fantascientifico Completo | Parte 1/2

Video 2038: L'Alba della Rivolta | Francesco Grasso | Audiolibro Fantascientifico Completo | Parte 1/2

Notizie e thread social correlati

Ludovica Pagani ed El Shaarawy si sono sposati: tre abiti da sposa couture indossati per il sì a Villa AldobrandiniLudovica Pagani e Stephan El Shaarawy si sono sposati ieri a Villa Aldobrandini, a Frascati.

Aurora Ramazzotti e gli abiti delle damigelle: scatta la polemicaAurora Ramazzotti ha indossato abiti delle damigelle forniti gratuitamente, scatenando una polemica sui social.

Argomenti più discussi: Nicole Cavallo, l'influencer delle spose ha detto sì. Avevano ragione le mie clienti, il giorno del matrimonio è magico; Nozze da favola per l’influencer delle spose Nicole Cavallo. La sorella Cooker girl: Che felicità; Il successo di Castel dell’Alpi Music: Cultura motore di sviluppo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web