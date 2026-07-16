La guerra ai miliardari confonde la disuguaglianza con il fallimento sociale

Da linkiesta.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un dibattito acceso si è acceso sulla percezione della disuguaglianza, con chi critica la sinistra che viene spesso accusato di egualitarismo. Tuttavia, si evidenzia come la confusione tra disuguaglianza economica e fallimento sociale possa portare a interpretazioni sbagliate. La discussione si concentra sulla differenza tra accettare le differenze di reddito e affrontare le problematiche legate alle concentrazioni di ricchezza.

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Chiunque accusi la sinistra di egualitarismo viene subito rimproverato: «Accettiamo le differenze tra le persone, comprese quelle di reddito e di ricchezza. Crediamo semplicemente che non si debba permettere che tali differenze diventino troppo estreme». Questo sentimento riflette quello che probabilmente può essere descritto come un consenso prevalente nella società odierna: le differenze sono accettabili ma, quando sono troppo ampie, sono davvero inaccettabili. Tutto ciò è sintetizzato nel grido di battaglia «Basta miliardari», una richiesta sostenuta per la prima volta dal politico di sinistra Bernie Sanders negli Stati Uniti e diventata anche lo slogan distintivo di Die Linke, il Partito della Sinistra, in Germania. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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