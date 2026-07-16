Il settore agricolo nelle Marche mostra segnali di cambiamento, con dati aggiornati dal VII° Censimento. La superficie coltivata, le aziende attive e i raccolti sono stati rilevati, evidenziando variazioni rispetto agli anni precedenti. I numeri indicano anche criticità come la diminuzione di aziende agricole e la riduzione di alcune produzioni. La fotografia del territorio agricolo si compone di dati concreti, senza interpretazioni o valutazioni soggettive.

I numeri che riguardano l’agricoltura nelle Marche fotografano un settore in movimento e in evoluzione. Secondo il VII° Censimento statistico decennale della Regione Marche (Sistan), in collaborazione con l’Istat, la transizione del comparto è stata caratterizzata nel decennio scorso da una riduzione del numero di aziende, ma da un aumento della loro dimensione media. Nel 2020, le aziende risultate attive nella Regione Marche erano 33.808, -24,6% rispetto al 2010, con una diminuzione inferiore rispetto alla media nazionale che registra un calo del 30,1%. A livello territoriale, la provincia che presentava la diminuzione più rilevante è Ascoli Piceno (33,6%), mentre la riduzione minore si registrava nella provincia di Ancona (-20,1%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La fotografia del territorio. Un settore in evoluzione tra punti di forza e criticità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Aventura del Downwind con Frankie Pugliese -

Notizie e thread social correlati

Sondrio, quarant’anni di attività per AlGil Studio: tra evoluzione del settore e nuove sfideDa quarant’anni, AlGil Studio opera nel settore dell’estetica, attraversando diverse fasi di evoluzione e affrontando nuove sfide.

OroArezzo 2026, l’analisi di Forza Italia: «Tra incertezze geopolitiche e il nodo dazi, Forza Italia è al fianco del settore orafo aretino»Durante la fiera OroArezzo 2026, un rappresentante di Forza Italia ha commentato la situazione del settore orafo nella regione.

Temi più discussi: La fotografia del territorio. Un settore in evoluzione tra punti di forza e criticità; La fotografia senza macchina fotografica: arriva l'opera che esiste solo per un istante; Ragusa Foto Festival; Masterclass di fotografia a Castel del Giudice, iscrizioni entro il 20 luglio 2026.

Mónica de la Mora, Direttrice dell'Istituto Culturale del Messico Tina Modotti, ha ricevuto una fotografia di Stera Shaquli, vincitrice di un concorso dedicato alla Modotti. Costruiamo una diplomazia del territorio e della vicinanza. Credit: Marcello Colasanti x.com

Consigli per la fotografia boudoir per principianti reddit

Mantova rilancia la fotografia al femminile: la Biennale torna con uno sguardo sui territori del cambiamentoVisioni, provocazioni, linguaggi sperimentali e uno sguardo attento, spesso critico, sull'attualità. Dal 6 al 29 marzo Mantova ospiterà la quarta edizione della Biennale della Fotografia Femminile ... ilmessaggero.it

Cinque Terre Photo Award, le immagini e i fotografi premiatiCinque Terre, 30 settembre 2024 - Una Vernazza quasi inedita ha accolto sabato sera curiosi e vincitori del Cinque Terre Photo Award, il primo concorso fotografico del Parco Nazionale delle Cinque ... lanazione.it